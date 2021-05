Pero es en ese momento cuando detectan que algo raro está ocurriendo: “Nos damos cuenta de que la mayoría de las cantidades no las cobraba él, las cobraban sociedades a las que él ni pertenecía” . Y, a la vez, “él se había declarado insolvente”.

Es por eso que la protagonista del documental decide ponerle a Antonio David una querella. “El hecho de no haber pagado la pensión ha dado origen a un procedimiento de alzamiento de bienes ”, resumió Rocío Carrasco.

Antonio David podría ir a la cárcel

Mucho se ha hablado de que Rocío Carrasco ha pedido cárcel para su expareja, Antonio David Flores. Pero ella lo niega: “Yo he denunciado un hecho que lleva aparejada, de ser culpable, una pena de prisión. Yo no he pedido cárcel”. Pero cuando le preguntan si el padre de sus hijos podría acabar entre rejas, la hija de Rocío Jurado es tajante: “Eso sí te lo puedo decir: sí”.