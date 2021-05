Antonio David habló de los problemas de su hijo a cambio de que no se publicaran unas fotografías comprometidas

" No recibo ningún benéfico de ese reportaje , solo que se guarden las fotografías en un cajón para que no se publiquen", declara el malagueño. Antonio David realiza dos reportajes : 'Las fotos más tiernas de Antonio David con su hijo' y otra portada que lleva por título: " Cuando nació mi hijo tuve miedo , pensé que se me iba", en la que habla de los problemas de salud del niño .

"Es tan sumamente cobarde que para que no salgan unas fotografías suyas pone a su hijo y no tiene piedad ni conciencia ninguna. Y habla de la enfermedad de su hijo, que a nadie le interesa. Yo hoy es el día que hablo genéricamente y muy por encima de algún tipo de problema, pero eso no lo hace un padre maravilloso. A mí me tienen que matar y pisarme la cabeza, y que no me levante del suelo", asegura.