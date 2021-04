Avance episodio 8 | Rocío Flores avisó a su madre antes de la agresión: "Me dijo 'no sabes la que os tienen preparada"

En el avance, vemos a una Rocío muy emocionada relatando lo que sucedió. Confiesa que su hija le llegó a decir “no sabes la que os tienen preparada”, en tono amenazador, días antes de la agresión. “Empieza a pegarme pero mientras ella me pega ella va gritando ‘no me pegues, no me pegues, no me pegues’ y yo la miraba y era ella la que me pegaba a mí, yo sabía que eso obedecía a algo que no era normal”.