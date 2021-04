Rocío Carrasco lanza un dardo a algunos colaboradores y Lydia Lozano responde: "Me he sentido manipulada y utilizada"

Rocío Carrasco acusa a Antonio David Flores de manipular a colaboradores en su contra

La hija de Rocío Jurado cree que el padre de sus hijos le aisló profesionalmente

Lydia Lozano responde: "Me he visto la cara con Rocío y con Fidel"

Tras la denuncia de quien fuera niñera de sus hijos, se publicó que Rocío Carrasco podría haber sufrido malos tratos por parte de Fidel Albiac y ella misma, harta de manipulaciones porque creía que Antonio David estaba detrás, lo negó todo en directo en televisión. Pero Rocío le ha acusado además de “aislarle profesionalmente” y de hacerlo manipulando a colaboradores como Kiko Matamoros o Lydia Lozano, un dardo ante el que la aludida ha respondido en directo.

“Si os dais cuenta, en el ojo derecho tiene un golpe tapado con el maquillaje”, decía Massiel entonces viendo la imagen de Rocío Carrasco negando el maltrato del que se acusaba a su pareja. Es más, el propio Antonio David Flores decía que no quería insinuar nada pero que ojalá no hubiera pasado.

“No era un ojo morado, era ojera porque llevaba horas llorando”, se queja Rocío, que cree que Massiel ha sido “otra marioneta” en manos del padre de su hijo: “Se dejó embaucar y manipular, una vez más este señor utiliza a otra persona para que diga lo que él quiere decir y para que yo judicialmente vaya en contra de esa persona”.

Pero además, cree que es lo mismo que hizo en su día con otros como Coto Matamoros: “Y lo está haciendo hoy con Kiko Matamoros, Raquel Bollo o Lydia Lozano, la única vía que yo tengo para defenderme es la legal”.

Y por ello tiene que demandar no solo al colaborador que hable, también a la productora responsable y a sus directores, lo que acaba perjudicando en lo profesional a Rocío: “Me aisló profesionalmente, nunca nadie me iba a llamar de una productora ¿Tú llamarías a alguien con imagen de p*** y mala madre ¿Tú llamarías? Me aisló profesionalmente también”.

La respuesta de Lydia Lozano: “Me siento muy mal”

“Me ha nombrado he ido a los juzgados, me he visto la cara con Rocío y con Fidel y siempre lo he dicho llamaba a Antonio David y nunca me cogió el teléfono”, decía Lydia Lozano desde el plató del programa, recordando lo que pasó entonces: “Yo decía que los niños estaban en casa de José María Franco y él me lo negaba”, decía la colaboradora.

“Hemos estado enfadados en los últimos tiempos que era la peor periodista del mundo, pues para serlo bien que me he sentido manipulada y utilizada”, se quejaba la colaboradora que no puede no creer a Rocío: “Me siento muy mal”.