Chori conocía a Rocío Carrasco desde que era una niña y presenció un momento realmente desagradable entre la pareja

Rocío recibió, en palabras de Chori, "un tortazo en la cara"

Chori se arrepiente de no haber actuado en aquel momento

Antonio Martín, 'Chori', ha participado en esta segunda entrega de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' para compartir su versión de lo que fue realmente la relación entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores.

'Chori' fue el fotógrafo que más horas pasó con la pareja, especialmente en sus años en Argentona, y en uno de los cientos de momentos que pasó junto a ellos fue cuando presenció una agresión:

"Llevé a Rocío y a Antonio David a la consulta del médico. Estando allí escuché cómo Rocío y Antonio David hablaban fuerte y cuando me di la vuelta vi cómo Antonio David le daba un tortazo con alegría a la niña (…) Después del golpe Rocío Carrasco se quedó descolocada totalmente, yo tenía con ella demasiada confianza como para que sintiera vergüenza porque yo estuviera delante, simplemente se quedó callada (…) Antonio David se fue de allí y no volvió, me arrepiento de no haber actuado en ese momento".

Chori ha explicado que él fue el encargado de llevar a Rocío Carrasco a casa después de la disputa, y que al llegar a casa, a la casa de Argentona, Antonio David estaba allí con su familia, como si no hubiese pasado nada: "No dijo nada, hizo como si aquello no hubiese pasado".

Cuento esto ahora porque se lo debo a Rocío