"De repente nos dimos cuenta de que las cantidades la mayoría no las cobraba él, sociedades de las que él ni pertenecía. Al mismo tiempo él se había declarado insolvente, diciendo que carece de bienes y pidiendo justicia gratuita. Tú no puedes trabar embargos porque las sociedades la mayoría que cobra no son de él, así que decidimos ponerle una querella criminal por un delito de insolvencia punible", detalla Rocío.