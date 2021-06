Rocío Carrasco se emociona cuando Kiko Hernández le pide perdón: “No he sido ni buen profesional ni buena persona al llamarte mala madre”

Kiko Hernández no conocía personalmente a Rocío Carrasco y apenas se habían cruzado alguna vez. El primer encuentro en el que han podido hablar ha sido durante el último programa de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y el colaborador de ‘Sálvame’ ha querido disculparse con ella por todo lo que ha dicho en los últimos años.

Kiko Hernández pide perdón a Rocío Carrasco

Como todo lo que ha dicho sobre la hija de Rocío Jurado ha sido en televisión, Kiko Hernández también ha querido disculparse públicamente. “ Ni he sido buen profesional ni buena persona al llamarte mala madre . Aprovechando y agradeciendo que te tengo delante, te quiero pedir perdón de corazón”, le ha dicho. Rocío Carrasco se ha emocionado al escuchar las palabras del colaborador y ha aceptado sus disculpas.

¿Por qué Rocío Carrasco no denunció a Kiko Hernández?

Kiko Hernández quiso saber por qué, a pesar de la dureza de sus palabras, Rocío Carrasco nunca le ha denunciado. “Porque has tenido algunos ángeles de la guarda que me han dicho que no eres mala persona”, ha explicado ella. En concreto, se refería a Belén Ro.