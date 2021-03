María Patiño responde a las declaraciones de Rocío Carrasco sobre ella: "Mi verdad no coincide con su vivencia"

María Patiño reacciona a las palabras de Rocío Carrasco

“Rocío vive y recrea una verdad, pero no como fue”, decía María Patiño en sus redes sociales tras escuchar las palabras de Rocío Carrasco. “Lo viví pero no fue así. No quiero quitar dolor, maté por demostrar la verdad, logré probarlo. Pasaron los años y pocos nos creyeron. Rocío no recuerda cómo ocurrió todo”, decía la colaboradora de ‘Sálvame’.