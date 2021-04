Miguel Frigenti se indigna con Antonio David y se pronuncia sobre Rocío Flores: "No es fácil, pero ojalá"

Miguel Frigenti no se perdió ni un solo segundo de los capítulos cuatro y cinco de la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y se mantuvo muy activo en redes sociales en todo momento, donde compartió sus impresiones con los seguidores de Twitter.

Miguel Frigenti, impactado con la grabación de Pablo González

Miguel Frigenti, muy duro con Antonio David Flores

Me asombra ver como Antonio David ha comprado y manejado a muchos compañeros de la profesión durante tantos años. Entre todos han creado una tela de araña asquerosa en beneficio propio, aunque para ello hayan tenido que destrozar la vida de una persona. #RocioVerdad3

Además, el periodista reaccionó al tuit de un compañero de Telecinco, en el que se decía lo siguiente de Rocío Flores: "Si Rocío Flores tiene memoria, debe estar empezando a recordar y a saber quién miente y quien no. Y tiene que estar flipando".

“Con 25 años ya has defendido algo tantas veces y has ocupado un lugar tan marcado, que deshace ese camino es muy difícil porque pierdes hasta tu identidad. No es nada fácil, pero ojalá”, decía el colaborador de ‘Sálvame’, respondiendo al tuit de su compañero sobre Rocío Flores.