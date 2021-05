Rocío Carrasco no podía evitar emocionarse al hablar de su boda con Fidel Albiac en septiembre de 2016. Un enlace en el que hubo ausencias, pero en el que no faltaron momentos de lo más emotivos que la protagonista de la serie documental recuerda con felicidad.

Rocío Carrasco se emociona al hablar de su boda con Fidel Albiac

“En ese caminito desde el arco hasta donde estaba Fidel, yo iba flotando. Para mí era un suelo del que no quería que me despertara nadie”. “Yo estaba muy nerviosa, yo lo miraba y él me miraba a mí y yo no sabía quién de los dos estaba más nervioso”.