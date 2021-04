En este séptimo episodio de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la hija de “la más grande” se ha remontado a agosto de 2004, momento en el que diagnosticaron la enfermedad a su madre. “A mí me llamó y me dijo que llevaba días que no se encontraba bien y nos fuimos todos para Madrid. El médico nos dijo que tenía cáncer de páncreas y que el 80% de los enfermos no sobrevivían. Sentí miedo, terror”, ha confesado Rocío.