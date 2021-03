Un día estaba la pareja en la playa y apareció Sonsoles , la amante , y él empezó a tontear con ella delante suya. Rocío le pidió que la llevara a casa y él le dijo que se fuera andando, que él no la iba a llevar. Ella alegó que eran las 3 de la tarde y que estaba embarazada de cuatro meses. Pero nada. Ella se fue: "Él sabía que podía hacerlo y no tener consecuencia”.

El verano fue un infierno y recuerda que un día e dio una lipotimia en un chiringuito: “Me quedé inconsciente, lo único que recuerdo es que a este ser se le ocurre echarme una botella de agua congelada por la cabeza. La gente se quedó muerta porque luego me dio un corte de digestión, me dieron pinchazos en la barriga y continuaba diciéndome estás loca, estás enferma, vas a malparir a mi hijo”. ´

El incidente de la ventana entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores

En una ocasión, ella pasó la noche entera llorando y él llegó a las 8 de la mañana: “Le dije eres un sinvergüenza cuando llegó, me cogió en volandas del camisón, tenía un ventanal muy grande y a la izquierda una ventana. Me agarró del camisón y me sacó medio cuerpo por la ventana. La barriga me daba en el borde de la ventana. Me giré la cabeza y le dije ‘procura que cuando llegue abajo me haya matao.’ Él tomo conciencia de lo que estaba haciendo y soltó rápidamente.