El juez me preguntó que por qué estaba allí y yo le dije que mirara por la ventana

Esta vez, Rocío Carrasco ha mostrado una autorización firmada de su puño y letra a principios del 2007 para que Antonio David llevara a su hijo a la clínica, pues éste tenía que someterse a una operación leve. Ella no opuso ningún tipo de problema para que esta operación se diera pero, aun así, Antonio David pidió que el asunto no se solucionara por la vía del ‘papel firmado’, sino por la judicial. “Cuando llegué al juzgado, toda la prensa estaba en la puerta”, ha explicado Rocío.

La hija de Rocío Jurado ha contado que el juez no entendía por qué estaba allí si la autorización ya estaba firmada. “Yo le dije que mirara por la ventana y, entonces, lo entendió todo”, ha sentenciado. A pesar de que esta “artimaña” de David para dejarla de “mala madre” no funcionó, él siguió diciendo que su exmujer no había dado este consentimiento médico en los medios de comunicación.