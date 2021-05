Tras ser agredida por Rocío Flores, Rocío Carrasco recibió la llamada de la Guardia Civil. "Yo quería irme corriendo del hospital porque me daba miedo que todo aquello transcendiera y que hubiera prensa. Me dice que no me puedo ir porque tengo un traumatismo craneocefálico. Estuve en observación cinco horas. Las imprescindibles. Quería irme a mi casa. Me llamaron de la Guardia Civil, Lo cogió Fidel y le pidieron que fuéramos al cuartel. Sabíamos que significaba esa llamada. Sustituía a que viniera la guardia civil y me esposara", relata.