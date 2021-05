“No puedo mantener, muy a mi pesar, ningún tipo de relación con una persona que tiene a la otra persona al lado y que ha intentado meterme en la cárcel”, asegura Rocío Carrasco de su hija y su padre

Rocío Carrasco explica por qué ha callado durante más de 20 años y por qué habla ahora

Asegura que la condena contra su hija, Rocío Flores, solo le produce más sufrimiento:

Durante el periodo de libertad vigilada al que fue condenada, Rocío Flores acudió a una serie de encuentros con el equipo de psicólogos y orientadores, que vieron disposición e interés al cambio, pero manifestaba “recelo” a contactar o mantener en un futuro relación con su madre y con su pareja. Se negaba y mostraba “escaso interés o necesidad” de retomar la relación.

No puedo mantener, muy a mi pesar, relación con alguien que tiene a la otra persona al lado y que ha intentado meterme en la cárcel

Pero ¿Lo ha intentado Rocío Carrasco? La respuesta es clara, no y nos ha contado los motivos: “Hoy por hoy no puedo. Y la persona que lo quiera entender que lo entienda y quien no pueda, que no la entienda”.

“No puedo mantener, muy a mi pesar, ningún tipo de relación con una persona que tiene a la otra persona al lado y que ha intentado meterme en la cárcel”, recordaba Rocío y es que fue su hija la que la acusó a ella de maltrato: “No es que tu hijo te dé una paliza ¡Que ya es! ¡Que es antinatura! Que no es eso, que es que ha ido y me ha puesto una denuncia en connivencia con su padre y le ha dicho a su padre: ‘Papá ya está hecho”.

A su juicio, todo estaba “premeditado”, “gestionado” y su hija ha tenido la capacidad suficiente para “trazar” junto a su padre “una línea a seguir”. Así que, muy a su pesar y “por mucho que sufra”, no puede retomar el contacto, al menos por el momento.

¿Qué tiene que pasar para que Rocío Carrasco retome la relación con su hija?

Pero ¿Se puede arreglar? Rocío nos contaba qué tiene que pasar para que eso suceda: “Hay algo que es se podrá recomponer, pero partiendo de la base de que esa persona no esté ni en la vida de ella ni en la mía”.

"¿Tú quieres a tu hija?", le preguntaban entonces y ella respondía llorando: “¿No la voy a querer? ¿Por qué llevo sin hablar 20 años? ¿Por qué? ¿Por gusto? ¿Porque me gusta sufrir? ¿Porque me gusta quererme quitar de en medio? No, lo he hecho por ella y por él”.

Eso sí, Rocío ha dejado claro una vez más que antes de ser “verdugo”, su hija ha sido “víctima”: “Todo el mundo se lo ha consentido y ahora, ahora le hará más todavía”. Además, cree que su padre tendría que haberse encargado de que la niña se hubiera apartado de todo y tuviera otra visión de la vida: “Tendría que haberse encargado de que tuviera la figura de su madre intacta”.

A Rocío, la condena contra su hija no le aporta nada, no le genera bienestar, solo más sufrimiento: “Es la prueba de que ella hizo lo que hizo y por qué lo hizo”.

Lo que Rocío Carrasco no puede recuperar

Rocío se rompía y, entre lágrimas, estaba a punto de gritar mientras decía los momentos que se le han arrebatado: “Nadie me devuelve las cosas que yo no he vivido con mis hijos, a mí no me devuelve nadie el ir a ver a mis hijos a una función de colegio, un beso de mi hija, muchas cosas, y nadie ha hecho nada, ni medios de comunicación ni justicia en ese sentido”.

“Y todo el mundo le ha bailado el agua. Y todo el mundo se lo ha creído interesada o desinteresadamente. Y todo el mundo le ha servido de marioneta. Y todo el mundo ha contribuido a que esto sucediera de una manera o de otra”, acusaba Rocío.

¿Por qué ha callado Rocío Carrasco durante todos estos años?