Cuando Rocío Carrasco le comunica a Antonio David Flores que se quiere separar de él, le advirtió que se iba a arrepentir, tal y como vimos en el final del anterior episodio de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Cuando comunicaron esta decisión a su familia, él rompió a llorar ante la Jurado: “¿Ves? No me quiere, se ha aburrido de mí, me ha usado, ya no le sirvo. Mi madre, en un principio, se compareció de él, se apenó de verlo así, se ablandó. Él se queda llorando y mi padre me dijo hazlo, pero no ahora, deja que se le pase, te va a hacer la vida imposible. Y le dije que no iba a esperar más tiempo”.