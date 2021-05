El proceso judicial de Rocío Carrasco tras su boda con Fidel Albiac

Ella, al ver que el niño no volvía a su casa, decidió tomar medidas legales contra el padre y en octubre de 2016, los juzgados de Alcobendas le pidieron a Antonio David Flores que devolviera al joven con su madre: “Nunca me lo devolvió, es como si mi acción en el juzgado nunca hubiera existido”, explicaba Rocío Carrasco.

La mujer de Fidel Albiac asegura que no bajó a buscar a su hijo porque tenía “miedo” al rechazo” y a poner a su hijo en “una situación muy jodida”: “El que tenía que volver luego a casa con si padre era él y es algo que Antonio David no le habría perdonado”, aseguraba Rocío Carrasco.

El encuentro de Olga Moreno y Rocío Carrasco en los juzgados

Rocío dice que, al salir de la sala, vio al niño y a Olga Moreno sentados y pendientes de que se abriera la puerta: “Lo primero que me encuentro es la mirada de ella, que me mira fijamente. (…) De repente cogió la cara del niño y empezó a darle besos y a girarle para que no me viera”.

“Es mentira lo que dijo en ‘Sábado Deluxe’ de que ella se levantó y me dijo ‘¿En serio que no vas a saludar a tu hijo?’… No tiene co**. No tiene lo que hay que tener para decirme eso”, explicaba Rocío Carrasco.