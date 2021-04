Rocío Carrasco responde en su entrevista a las acusaciones de su tía, Rosa Benito: "Me da pena porque no tiene a qué agarrarse"

Rosa Benito ha dado la réplica a Rocío Carrasco tras cada episodio de su serie documental y la aludida responde en su entrevista en directo en plató. “No voy a entrar en desmentir cosas que son absurdas”, se quejaba Rocío que cree que su tía no tiene "a qué agarrarse".

Las acusaciones de Rosa Benito

Rosa Benito se cuestiona que Rocío Jurado no defendiera a su hija ante la amenaza de Antonio David Flores que ella misma ha narrado en su documental. Además, cuestionaba el episodio del supuesto robo ya que ella no sabía nada de ninguna caja fuerte…

“No me busques, que me vais a encontrar”, advertía Rosa, que además se pregunta cómo Rocío no atiende al llamamiento y las llamadas de su hija: “Es una niña rogando a su madre hablar con ella ¿Decir de ella que ha germinado la semilla del mal como si fuese el diablo? ¿Todos somos lo peor?”