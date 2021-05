El cumpleaños de Rocío Carrasco

El cumpleaños de Rocío Carrasco coincidió con la estancia de su hija en Honduras. Desde allí, Rocío felicitó a su madre. Pero la protagonista de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ no se cree sus palabras: “Antes de eso tuvo ocho años para hacerlo y nunca lo hizo (…) No me ha felicitado desde que salió de mi casa en 2012. Yo creo que no me ha felicitado incluso estando allí”.