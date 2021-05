Rocío Carrasco, sobre su hijo David: "Creo que me echa de menos, sé que si le hubiesen dejado, me hubiera llamado"

" David empieza a cambiar a partir de que su hermana ya no está en la casa . Él tenía pasión con su madre, con su abuela, con Fidel. Tenía devoción con María Teresa y Terelu . Siempre ha sido un niño muy familiar y cariñoso. En el colegio le quería todo el mundo. Tenía amigos de todas las edades. Los profesores morían con él. Es muy zalamero, muy gracioso . Ha sido siempre un niño bondadoso y piadoso. En él sí conseguí instaurar ciertos valores que yo consideraba si no importantes, imprescindibles", relata Rocío.

"David tiene una serie de problemas. Yo como madre, me hubiera gustado ofrecerle al niño la oportunidad de tener su independencia. Me hubiera encantado cogerle con 10, 11 o 12 años y mandarle por ejemplo a por el pan, como hace cualquier niño en su casa. Yo eso nunca lo he hecho. Antes de hacer eso, yo pensaba: y si se cae en la calle y le pasa algo. He vivido el terror también a la hora de educar porque he tenido a alguien enfrente que se ha encargado de darme imagen de mala madre", explica.