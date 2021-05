Rocío Carrasco, sobre José Ortega Cano: "No quiero acordarme de la última vez que hablé con él, no tenemos pendiente nada bueno"

La desunión entre Rocío Carrasco y la familia Mohedano se fue haciendo más visible con el paso de los años. El distanciamiento se extiende también a José Ortega Cano, viudo de Rocío Jurado, y Rocío prefiere no recordar la última conversación que tuvieron. En el último episodio de su serie documental nos cuenta que tienen cuentas pendientes, pero no es bueno y Rocío no aclara si se trata de algo personal o de su madre.