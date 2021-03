Rocío Carrasco ya no tenía dudas. El que todavía era su marido, Antonio David Flores, tenía una amante , una chica llamada Sonsoles con la que ella ya le había pillado en otras ocasiones . Sin embargo, no fue consciente de la intensidad de la relación que mantenían hasta que llegó a casa una factura de teléfono con decenas de llamadas a un número por valor de 263.000 pesetas (1.580 euros) .

Rocío Carrasco se armó de valor y le pidió explicaciones a Antonio David, quien negó en todo momento que fuese cierto: "Él me decía una y otra vez que eran cosas mías, que estaba loca , que eran mis hormonas del embarazo y que estaba loca, que iba a malparir a mi hijo".

Con estas palabras Rocío hizo saber a su marido y a Sonsoles que sabía lo que estaba ocurriendo y que no lo iba a seguir permitiendo. Sin embargo, y pese al dolor que sentía por la traición, Rocío aún no estaba preparada para dejar a Antonio David: "No quería que naciese mi hijo sin estar su padre".