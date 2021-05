Rocío Carrasco ha mandado un mensaje muy claro a las mujeres: “ Que no hagan lo mismo que yo . Que lo digan, que lo griten, que lo digan desde el minuto cero. Que no están solas, seguramente, al igual que yo no lo estoy”.

Es decir, que su consejo sería que hicieran “todo lo contrario” a lo que ella ha hecho. A pesar de todo, si pudiera repetir lo ocurrido, la hija de Rocío Jurado dice que tomaría las mismas decisiones. “Consejos vendo que para mí no tengo”, ha reflexionado. Reconoce que sería un error volver a hacer lo mismo: “ Mi actitud de estar en silencio 20 años es un error. Pero ese error también me ha permitido mantener intactos mis principios”.

“No he estado sola nunca”

Mucho se ha hablado de que Rocío Carrasco ha estado sola mucho tiempo, alejada de sus hijos de su familia. Pero ella lo niega: “Que no se crea la gente que yo he estado sola, no he estado sola nunca”. Afirma que siempre se ha sentido acompañada y apoyada por la familia que ha elegido y ha tenido unas bonitas palabras para su marido, Fidel Albiac, y para su suegra.