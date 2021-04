"La gente me abucheó en el entierro"

Pocos días después de esa última conversación, Rocío y Fidel se marcharon a pasar unos días a Sevilla y es allí donde recibieron la llamada con la noticia de la muerte de Pedro. "Yo salí a hacer unas compras y, cuando llegué, Fidel me dijo que a mi padre le había dado un infarto. Yo le contesté que no pasaba nada, porque estaba con Raquel y que nosotros iríamos al día siguiente al hospital. Entonces, él me miró y movió la cabeza, y yo ya entendí que estaba muerto. Con él, se fue una parte de mí", ha concluido Rocío.