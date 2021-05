Rocío Carrasco: "No creo que mi hija se arrepienta de haberme agredido, es por culpa de su padre"

Rocío Carrasco llamó al colegio para decir que su hija no podía volver a casa tras la pelea

Antonio David quería que el chofer llevara a Rocío Flores directamente a la Guardia Civil, según Rocío Carrasco

"Es una muestra más del daño que puede infringir", asegura sobre Antonio David

En el capítulo 8 de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', Rocío Carrasco hablo sobre la terrible agresión que sufrió por parte de su hija rocío Flores.

"Cuando me pegaba tenía el móvil abierto. Lo tenía escondido. ¿Quién estaba al otro lado del teléfono? No lo sé. Yo le pedía que se tranquilizase, que parase y no lo hacía", cuenta la hija de Rocío Jurado.

"El padre le dice a la niña que le pase el teléfono a Paco y le dice que tiene que llevar a su hija al cuartel de la Guardia Civil. Él dice que no, que ha sido contratado para llevar a la niña al colegio. El padre le amenaza con denunciarle, pero Paco dice que no tiene ningún problema y le invita a que haga lo que crea necesario", revela. "En el trayecto del colegio yo llamo a Paco. Yo necesitaba ir al hospital. Tenía moratones por muchas partes, y un ataque de pánico. Las pulsaciones no me bajaban. Fidel no me quería llevar porque yo no quería que mi enano me viera en esa situación".

En ese momento, Carrasco llamó al colegio para anunciar que su hija no podía volver a casa. "La niña había entrado al colegio y había empezado a decir que se iba con su padre. Le puso el móvil al director del colegio con su padre y éste le dijo que iba a ir a buscar a la niña un amigo. El director le dice que no puede dejar que se marche. Me llamó y yo le dije que no podía volver a mi casa. Que si su padre había autorizado que la recogiera no se quién...que lo hiciera", afirma.

