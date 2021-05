Rocío Carrasco explica su alusión a una plataforma digital cuando le preguntaban si iba a ver a Rocío Flores en 'SV'

Rocío Carrasco, en este episodio, empieza contando que "no" vio a su hija en su estancia en Honduras, aunque afirma que mentiría si dijera que no se ha enterado de nada: "He visto imágenes salteadas, no he visto el programa en sí". Cuando en esta parte del capítulo rememoran el momento en el que ella, entre risas, hace referencia la plataforma digital, Rocío se explica: "Eso fue muy criticado. Yo ahí tengo que guardar una compostura, mía, emocional, por dentro. Para mí eso no es fácil y enfrentarme a esa pregunta no es fácil en ese momento. Cuando lo digo es para irme por otro sitio y para quitarle importancia a esa pregunta y ya está. No hay más cera que esa".