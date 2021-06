El conflicto judicial de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se encuentra sobreseído provisionalmente pero ¿Es posible que Rocío pueda sentarse y declarar ante un magistrado? Ella misma ha confirmado que junto con su abogado van a presentar la “reapertura del caso” y lo harán en base a nuevos testimonios pero también con algunos suyos que no narró en su día: “No lo narré en su día por creer que ya no me servían por el tiempo que había transcurrido y eso es un error”.