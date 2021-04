Patiño: "En ese momento, no nos llevábamos bien"

María Patiño le ha contestado que, en aquel momento, ellas no se “llevaban bien”, por lo que a las publicaciones en prensa se refiere, porque ellas no tenían “ningún problema personal”, y que por eso no dijo nada de algo que, por otra parte, ella no “podía demostrar”. De la misma manera, le ha recordado a Rocío que ella siempre defendió que “nunca le fue infiel a Antonio David”.