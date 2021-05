Rocío Carrasco ha tenido que oír en muchas ocasiones qu e habla de sus hijos, Rocío y David Flores, con mucha frialdad a pesar de todo lo que han pasado. En el último capítulo de su docuserie, la protagonista ha respondido a estas acusaciones: “ Así lo habré pasado . Para mí no es fácil. Pero para que una madre hable con frialdad de un tema de sus hijos, así lo habrá tenido que pasar”.

“Es el primer día que me pongo por delante de mis hijos”

Ahora, tras todo lo que ha contado y lo que hemos visto, Rocío asegura que “es el primer día que me pongo por delante de mis hijos”. Pero lo hace en un momento muy determinado, cuando ve “que ya está todo perdido, muy a mi pesar. No sé en un futuro, pero en un presente lejano está perdido”.

Rocío Carrasco no se cree a Rocío Flores en ‘Supervivientes’

Rocío Flores mencionó en varias ocasiones a su madre durante su participación en ‘Supervivientes 2020’. La felicitó por su cumpleaños y dijo querer un acercamiento con ella, además de tener una relación normal. Pero todo esto no conmovió a Rocío Carrasco. Ella no vio los vídeos de su hija en Honduras, pero se los contaron. Y tiene una opinión muy clara de lo que ocurrió: para ella no hay “ni un ápice de verdad” en las palabras de Rocío Flores y cree que todo estaba hecho para dar una imagen determinada a la audiencia, gracias a un guion escrito por Antonio David Flores.