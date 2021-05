Tras todo lo ocurrido con sus hijos Rocío y David, ¿le hubiera gustado a Rocío Carrasco volver a quedarse embarazada ? La protagonista del documental lo tiene muy claro: “Me hubiera encantado. Me hubiese encantado tener más hijos, pero no hubiera podido tener un embarazo normal ni tranquilo”.

Pero, tras haber vivido todo lo que ha vivido, ahora cree que estaría preparada para volver a ser madre. “Creo que he dicho todo lo que ya está dicho habiendo tocado fondo y tomado conciencia de que la vida es maravillosa y que nadie tiene el derecho de hacerte lo que a mí se me ha hecho. Creo que ha habido un cambio significativo y he tomado conciencia de muchas cosas”.