" Creo que es el momento de hacer un parón en la emisión para aclarar algunas cosas , me gustaría estar el miércoles que viene con vosotros en directo", anunciaba el pasado miércoles . "Sé que durante las emisiones de estas semanas de la serie documental, ha sido mucha la información que todos habéis tenido que digerir , ver y asimilar".

Probablemente, es en 'Hable con ellas' donde más hemos podido conocer sobre Rocío . Poco antes de su boda con Fidel Albiac, Carrasco se abrió en canal y habló de su vida privada, algo que no le gustaba hacer demasiado. En el programa, Rocío habló de los detalles de su futura boda .

Ese mismo año, ofrece su última entrevista . Junto a María Teresa Campos, abre su corazón y recuerda a sus padres. Asegura que va a echar de menos a los dos y no olvida mencionar " las trabas " y "los inconvenientes" que había en la familia.

Rescatamos la historia televisiva de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco en 'Sábado Deluxe'

En el año 2015, Rocío debutaba en 'Sábado Deluxe' . Esa noche, Carrasco entrevistaba a quien esta noche le hará las preguntas a ella: Jorge Javier Vázquez . " ¿Tú te ves escribiendo sobre la vida de otra persona que no seas tú? ”, preguntó Rocío Carrasco. A lo que el presentador respondió: “ ¿Me estás proponiendo que haga tus memorias? Me gustaría hacer la biografía de alguien así que, si quieres, quedamos”, bromeó sin saber que años más tarde lo haría en forma de documental.

“A mí me interesa mucho tu vida y cómo viviste la relación con tu madre (…) Lo del museo me parece un coñazo, a mí me interesa la chicha”, aseguró el comunicador.