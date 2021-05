Rocío pronuncia por primera vez el nombre de su exmarido: "Antonio David Flores es una inmundicia de ser"

" Sin importarle las consecuencias que le iban a traer a su hija, sin importarle absolutamente nada , la ha sacado a la lonja del mercado a venderla al mejor postor. Un buen padre no hace eso con un hijo, sabiendo lo que sabe, eso no se hace, porque eso iba a salir", añade.

"A este ser le ha dado exactamente igual eso, no tiene corazón, no tiene consciencia, solo se importa él mismo, no le importa nadie en el mundo, no le importa nada más, solo el dinero y hacer daño", relata la hija de Rocío Jurado.