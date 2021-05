La música que acompaña a la verdad de Rocío

Bajo el refugio de la música

Capítulo 0: ‘Como las alas al viento’

Capítulo 1: 'Como una ola'

Los pelos se nos ponen de punta al comenzar los primeros acordes de 'Como una ola' uno de los grandes clásicos de la discografía de Rocío Jurado da título al primer capítulo de este documental. El tema comienza a sonar en paralelo a las imágenes de la tonadillera con Ortega Cano. Rocío Carrasco nos cuenta cómo vivió ese día y cómo llegó el amor a la vida de su madre “Como una ola no, como un tsunami” añade. ‘Como una ola’ alcanzó el número uno de las principales listas de éxitos allá por el año 82.

Capítulo 2: 'Se nos rompió el amor'

En el segundo capítulo Rocío Carrasco nos relata cómo se enteró de la infidelidad del padre de sus hijos cuando ella estaba en su segundo embarazo. "Decido en ese momento que yo me separo" son las palabras que pronuncia antes de que empiece a sonar la canción ‘Se nos rompió el amor’ estrenada por Rocío Jurado en 1985 y que por supuesto llegó a ser número uno en España y en varios países más. Un título que se ha convertido ya en una frase hecha a la que cualquier echa mano para explicar su ruptura amorosa. Una canción sobre el desamor que en el documental cierra con la frase de Rocío "No sabía cómo, no sabía cuándo, pero eso se había terminado".