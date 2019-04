Víctor Sandoval gana 'Sálvame Okupa'

Finalmente, Anabel Pantoja, Lydia Lozano y Víctor Sandoval eran elegidos finalistas por la audiencia. Lo que no sabían es que el coche no iba a llevarles a plató, iban a tener que llegar por sus propios medios... En una trepidante gymkana, los tres han tenido que encontrar a una persona que les llevara hasta Telecinco y solo los primeros cogerían una de las dos banderas que esperaban a las puertas, el tercero quedaría automáticamente eliminado.

La polémica ausencia de Carmen Borrego

El secreto de María y Gustavo, al descubierto

Aunque corta, la convivencia de Gustavo González y María Lapiedra en la casa de Guadalix de la Sierra, sigue generando polémica. Gustavo mintió a María con las nominaciones y esta mentira, aunque "piadosa", no gustó a María. A tal punto llegó la situación que Gustavo renunció al premio del reality (si llegaba a ganarlo) y María Lapiedra no da crédito: "Chico pues si no quieres los 6.000 euros, me los das, pero no digas que no lo quieres". Además, nos ha contado que son este tipo de cosas las que le molestan y tienen que solucionar y, por ello, están yendo a terapia de pareja ¿Qué pensará Gustavo de que lo haya desvelado?