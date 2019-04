Gustavo González y María Lapiedra: Un zasca, un reproche y un secreto al descubierto

telecinco.es

La convivencia de Gustavo González y María Lapiedra en la casa de 'Sálvame Okupa', aunque escasa, sigue generando polémica. María confiesa que nunca le ha visto como el ganador y nos ha contado lo que más le ha molestado, que dijera que no quiere el premio: "Chico pues si no quieres los 6.000 euros, me los das, pero no digas que no lo quieres". Además, nos ha contado que son este tipo de cosas las que le molestan y tienen que solucionar y, por ello, están yendo a terapia de pareja.

Gustavo y María apenas convivieron 24 horas en 'Sálvame Okupa' pero están generando la polémica. La pareja nos demostró su amor, pero también discutieron en directo por una "mentira piadosa" de Gustavo con las nominaciones. A tal punto llegó la historia que Gustavo renunció al premio del reality si lo ganaba.

Un secreto, al descubierto

Ya en plató y con Gustavo aún en al casa de Guadalix, María ha confesado que le molestan este tipo de opiniones de Gustavo y se quejaba: "Chico pues si no quieres los 6.000 euros me los das, pero no digas que no los quieres". Pero no solo le molestan cosas como estas, hay muchas más y están intentado solucionarlo ¿Cómo? Con terapia de pareja y María desvelaba así lo que Gustavo prefería no contar.

Además, justo antes de su expulsión, la pareja ha viviendo un episodio de tensión en directo: "No me gustan tus mentiras piadosas", le ha dicho ella; "me enfada que te enfades sin saber por qué", le ha respondido él.

El reproche de Gustavo González

Gustavo se convertía en el tercer expulsado de la tarde, minutos más tarde llegaba a plató y, aunque su chica le recibía con un tierno beso, los problemas seguían, esta vez, en forma de reproche: "Me sentí solo, no me sentí apoyado en algunas circunstancias".