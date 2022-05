El backstage de la ‘Sálvame Fashion Week’: “Ortega Cano corre despavorido para no cruzarse con Rocío Carrasco”.

La ‘ Sálvame Fashion Wee k’ fue todo un éxito. Disfrutamos al máximo con los desfiles, las valoraciones, los momentazos… pero eso no ha sido todo: hoy hemos podido descubrir todo lo que pasó en el backstage .

Detrás de las cámaras pasó de todo. Vimos a Lydia Lozano muy mosqueada e incluso cerrando la cortina de su camerino para que el cámara no pudiera grabar lo que allí estaba ocurriendo. No fue la única colaboradora que estaba muy enfadada: también Terelu Campos, a la que no acaba de convencer el vestido de novia al más puro estilo Lady Di, con su cola de 15 metros.