Kiko Matamoros se acuerda de ‘Sálvame’ desde Honduras: "El secreto del programa es que cada uno representa un pedacito de la sociedad"

Kiko Matamoros no se puede olvidar de ‘Sálvame’ ni estando en Honduras. Desde ‘Supervivientes’ revela a sus compañeros el secreto del programa y habla del alcance que tiene entre diferentes tipos de televidentes.

Según nuestro colaborador, el secreto de ‘Sálvame’ “es que cada uno representa un pedacito de la sociedad. Además de ser una forma de hacer tele que no se conocía”. Con una sonrisa de oreja a oreja explica que “es hipnótico, entonces tú te sientas ahí y te comes cuatro horas y de pronto te dices qué ha pasado, que he hecho cuatro horas con mi vida”.