Pili Grande, asistente de Rocío Jurado, sentencia a Amador Mohedano: "Era un mánager malísimo"

Le preguntamos a Pili Grande por la figura de Amador Mohedano como representante de su hermana y ella se muestra tajante: “Su hermano no tenía ni puñetera idea de nada. Estuvo con otros artistas gracias a ella, pero no le duró nada porque no valía”. Unas palabras que no le sentarán nada bien a Amador, que ya se encuentra afectado por la docuserie.