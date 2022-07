Lydia Lozano se solidariza con Carmen Borrego: "Yo hago el test del estrés por ella"

David Valldeperas ha sido ele encargado de elegir la bola con el nombre del elegido o elegida, tras abrir uno a uno, solo quedaban los nombres de Rafa Mora y Carmen Borrego. La hermana de Terelu tenía muy claro desde el principio que iba a ser ella la elegida, y cuando ha escuchado su nombre no le ha hecho mucha gracia. Y lo primero que ha pedido era que alguien le tenía que quitar las uñas y después del test, se las tenían que volver a pintar, "y si no, no hay negociación porque no me lo hago", ha asegurado.