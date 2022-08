Kiko Matamoros reacciona a los desconcertantes audios del padre de Yulen Pereira: "Ha nacido una estrella"

El padre del esgrimista no quiere hablar de la relación de Anabel y Yulen, entre otras cosas, pero hace una propuesta especial: “No me niego a decir una cosa puntual. Por ejemplo, si estoy vestido de zorro puedo decir cosas que sin las mascaras nunca las haría. Si vas vestido de zorro es una caballero con mucho honor que busca la sinceridad. Puedo poner la espada en la garganta de alguien y decir: ‘di la verdad”.

La idea que tiene en su cabeza es la de ir al programa para hacer actuaciones aunque no quiere hablar de su hijo ni de Anabel, a los que "no quiere perjudicar" porque como explica no podría "volver a mirar a la cara a mi hijo, parecería que me estoy aprovechando y no”. Y vuelve a ofrecerse: “No me hace falta, preferiría no cobrar hoy y hacer la actuación”.