Jorge Javier Vázquez consigue improvisar en directo un encuentro entre dos mejores amigos que llevan años sin hablarse

Nueva entrega de 'Ding dong' en 'Sálvame'. En esta ocasión, Jorge Javier Vázquez visitaba a Álvaro y Ana, dos compañeros de piso que no podían ni imaginar lo que iba a suceder. La charla les llevaba al mejor amigo de Álvaro, un chico con el que no tiene relación desde que dijo que es gay. Dispuesto a solventar el problema, el presentador hacía una llamada que lo cambiaba todo...

Nada más verse, los tres se partían de risa y es que Álvaro mide 1.90: “¡Qué alto!”, decía el presentador y entre risas le daba una bandeja de palmeritas de chocolate: “Yo no como, que estoy a dieta”. Carmen Borrego llegaba por sorpresa con los cafés y poco imaginaban todos lo que iba a pasar justo después. A solas, Jorge Javier Vázquez averiguaba que Álvaro vio cómo su mejor amigo le daba de lado tras contar que era gay.

El presentador se proponía arreglar este problema y, en directo, llamaba al amigo de Álvaro. Tras presentarse, el joven no podía dar crédito a lo que pasaba: “No entiendo muy bien el contexto”. Y es que no estaba viendo la televisión, daba la casualidad que estaba en Madrid, paseando por la calle y Jorge Javier se proponía que acercaran posturas.

“Desde que pasó lo que pasó he pensado mucho", explicaba el chico y añadía: "Ahora tengo la mente más abierta pero cuando él reveló su condición, y viviendo en una ciudad pequeña, empezaron a correr rumores, me incomodaban y me costó entenderlo, por eso corté la relación”, relataba.