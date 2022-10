La sorprendente confesión de Kiko Hernández: "Desde que estoy en 'Sálvame', he tenido dos parejas"

“Se está insinuando como que somos novios”, se quejaba Hernández, que explicaba que Antón es el director de su nueva obra de teatro: “Estamos de ensayos”. No son amigos, pero sí trabajan juntos y tras la obra iban a cenar, pero también en compañía del resto del equipo.

Eso sí, dejaba claro que no le molesta la información. De hecho, no tendría problema en contarlo si estuviera enamorado de alguien: “Si fuera mi pareja diría que sí y te digo más, ojalá fuera verdad esta noticia, no con él, ojalá hoy pudiera venir y decir estoy enamorado, acompañado”.