Primeras palabras de la hija de Guti tras anunciar su embarazo: "En la familia están como locos"

Zayra Gutiérrez y su chico, Miki Mejías, van a ser padres. La hija de Guti está embarazada, anunciaba la noticia en redes sociales, en 'Sálvame' nos contaba que en su familia están "como locos" y que le apetece mucho esta nueva etapa, sobre todo, por la persona que ha elegido: "Estamos muy enamorados, me cuida todos los días".

View this post on Instagram

Además, hacía toda una declaración al futuro papá del que se declara enamorada: “Se le cae la baba cada vez que me ve la tripita, gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos”.

‘Sálvame’ se ponía en contacto con la hija de Guti que explicaba que están “muy contentos” y que han esperado un tiempo para dar la noticia: “Hemos esperado a que todo estuviera bien y no hubiera ningún riesgo”. Además, aunque no quieren contar de cuántas semanas está, sí nos decía que se encuentra bien y apenas ha tenido síntomas.

Además, nos explicaba que todos han recibido muy bien la noticia en su familia: “Están como locos”. Y ella está encantada con su próxima maternidad: “Me apetece mucho y más con la persona que he elegido”.

Zayra reiteraba lo enamorada que está de su chico y lo bien que está su relación: “Estamos muy enamorados, no hay mejor padre. Me cuida todos los días, ya me cuidaba antes… ¡Imagínate ahora!”