Belén Ro reaparece y Kiko Hernández reacciona: "Tiene demandada a esta productora"

Belén Rodríguez reaparece y Kiko Hernández comenta sus palabras en el plató de 'Sálvame'

Belén Rodríguez ha reaparecido, muy sonriente y junto a Aurelio Manzano, y la prensa ha querido preguntarle por todo lo que ha sucedido en las últimas semanas con Kiko Hernández.

La reaparición de Belén Rodríguez

"Estoy bien, muchas gracias", comienza diciendo Belén y responde a la palabras de la reportera sobre que se está hablando mucho de ella: "No te puedo decir nada, no es que me haya vuelta muda ni nada, es que no puedo hablar".

También le preguntan por Kiko Hernández y cuando dijo que "le daba asco" ella o que fue la que llamó a la prensa en la famosa comida en casa de María Teresa Campos, a lo que responde lo mismo: "No puedo comentar nada de nada, me sabe fatal que estéis aquí con la lluvia, pero es que no puedo decir absolutamente nada".

Kiko H: " Belén Ro tiene demandada a esta productora"

Adela ha apuntado que en las declaraciones todas las veces ha dicho "no puedo" y eso le huele a demanda, algo que ha explicado Kiko: "Tiene demandada a esta productora que le ha dado trabajo en estos últimos 13 años, por todo lo que ha ocurrido ahora".

