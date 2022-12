Tras ver las divertidas y motivadas salidas que Belén Ro hace públicas a través de redes sociales, Kiko Hernández comunica en ‘Sálvame’ el paso legal que ha dado su ya examiga íntima; parece haber demandado al programa. Además, tanto el colaborador como Jorge Javier Vázquez hablan de su amistad rota y de si se plantean retomarla o no.

Belén Rodríguez reaparece, al menos, en redes sociales y lo hace mostrando fotos y vídeos que nos hablan de sus salidas, momentos de diversión... Además, la colaboradora acompaña sus publicaciones con música que deja claro que está donde quiere y con quien quiere. Parece una declaración de intenciones tras su conflicto con Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez en particular y con ‘Sálvame’ en general.

Kiko Hernández se alegra de que su examiga se esté recuperando tal y como muestra en redes sociales, aunque otros le dicen que en realidad no se encuentra bien. Belén elige para una de sus publicaciones una canción que dice que sabe quiénes son sus amigos de verdad y Kiko comparte su criterio: "Yo también”, decía Kiko que, al igual que la periodista, afirmaba que no guarda “rencor”.

Kiko está convencido de que no pueden volver a ser amigos y preguntaba a Jorge Javier Vázquez si le sucede lo mismo con Belén. El presentador de ‘Sálvame’ dudaba, de hecho, contaba que no puede recibir una felicitación suya por Navidad porque la tiene “bloqueada”.

Lo mismo le ocurre a Kiko, que nos confesaba que si por algún motivo recibiera algo, lo eliminaría: “Lo enviaría a spam, a la basura”. Eso sí, dejaba claro que no le desea “ningún mal” y sí el “bien”, al contrario de lo que dijo ella en una entrevista. Y es que cree que es una etapa “pasada” de la vida y que ahora se harían “mal” el uno al otro.

Además, el colaborador apuntaba que quiere que Belén vuelva a trabajar, aunque advertía que ha tomado medidas legales, algo de lo que ‘Sálvame’ aún no tiene noticia: “La denuncia va a llegar en breve”. Mucha gente le ha recomendado que no lo haga dado que es su vía de trabajo pero, al parecer, no le han hecho cambiar de opinión.