“No tengo que meterme en vida de nadie, solamente doy sugerencias, ni si quiera consejos, antes nadaba contra corriente y ahora nado feliz, que cada uno haga lo que le dé la gana”, decía un tanto molesta Juani. Además, eludía hablar de la boda de su hija y de si le gusta o no su futuro marido: “Ni con Curro ni con Curra a mí me habláis de mi hija, no tengo nada que hablar”.