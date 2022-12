Kiko Hernández no podía creer lo que estaba viendo y es que Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, ha protagonizado un fuerte enfado en el aeropuerto ante las preguntas de la prensa. “Cuando papá no te daba dinero para ponerte aquí y allí, entonces llamabas y decías voy a negociar un reality con Telecinco, ahora ya como papá me da 6000 euros todos los meses…”, decía el colaborador en 'Sálvame'.