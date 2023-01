Jorge Javier Vázquez destapa en directo al periodista que, bajo un pseudónimo, arremete contra él y Carlota Corredera

Jorge Javier Vázquez ha descubierto que el periodista José de Santiago se esconde tras el pseudónimo de Maite Alcocer, que firma textos muy hirientes tanto contra él como contra Carlota Corredera. "Me ofrezco a organizar tu entierro profesional", decía el presentador y el aludido, en una llamada en directo, apuntaba que el pseudónimo es compartido con otros periodistas y que él no se ha metido con el físico de nadie. Sin embargo, el presentador no le ha creído y la conversación ha acabado en un duro enfrentamiento.