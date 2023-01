24 horas después, Kiko ha regresado a ‘Sálvame’ y nos contaba cómo se sintió: “Estaba un poco mareado, me dolía la nuca y sentía como con mucha presión”. Para el colaborador, era una situación "muy desagradable" aunque desde el principio supo de qué se trataba: "Sabía que era una subida de tensión muy violenta". Eso sí, es la primera vez que le pasa algo similar, aunque sí que es "hipertenso": "Siempre he tenido la tensión más o menos controlada".

Kiko acudió al hospital, donde le repitieron las pruebas que determinaron que todo estaba bien, además, le había bajado ya un poco la tensión: “Cuando lo piensas a toro pasado no es ninguna tontería porque puede producirte un problema serio de salud como un ictus”, decía el colaborador.

Sin embargo, hay algo que Kiko no entiende y es que haya testimonio gráfico de lo que sucedió: “Este es el juego y las consecuencias, me jo*** mucho que no tuvieran el detalle de quitarme el micro, pero bueno…”