"Me encuentro con esta mujer y digo 'no es posible que sea ella", empezaba a narrar el testigo, que decía haberla visto "rebuscando en puestos de objetos usados". En concreto, nos contaba que estaba en una parte donde hay gente que vende cosas viejas que ha recogido: "Está todo tirado ahí y me sorprendió porque con todos los programas que ha hecho esta mujer... No llevaba mucha cara de felicidad, no sé si estará pasando necesidad".